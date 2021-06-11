إيطاليا تضرب تركيا بقوة في افتتاح بطولة أمم أوروبا

2021/06/12 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت إيطاليا بداية قوية في افتتاح بطولة أمم أوروبا، الجمعة، بثلاثية نظيفة في مرمى تركيا في افتتاح مباريات المجموعة الأولى على ملعب الأولمبيكو.

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