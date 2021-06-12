الصحة توضح بشأن اعطال مصاعد في مستشفى اليرموك

2021/06/12 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن فديو متداول حول عطل المصاعد في مستشفى اليرموك التعليمي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “المصاعد في مستشفى اليرموك التعليمي تعمل بشكل طبيعي بعد ان تعطل احدها لمدة قصيرة “، مبينا انه تم تداول فديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف مصعد في مستشفى اليرموك التعليمي والحقيقة ان ما حدث هو عطل طارئ في احد المصاعد ولمدة بسيطة وتم تدارك الوضع من قبل كوادر الصيانة العاملة في المستشفى”.

واضافت الوزارة، ان “مجموع المصاعد هو ثلاثة وتوقف احدها بسبب خلل فني في الساعة الواحدة صباحا وتم ارجاعه للخدمة خلال مدة قصيرة علما بأن المصعدين الآخرين مخصصين للعمليات الجراحية والانعاش الرئوي وجميعها الآن تعمل بشكل متواصل لخدمة المواطنين والراقدين في المستشفى”.

ودعت الوزارة وسائل الاعلام والمواطنين كافة الى التاكد من المعلومة بصورة دقيقة من مصدرها الرسمي الموثوق قبل تداولها بشكل يسيء للمؤسسات الصحية وللعاملين فيها “، مؤكدة على دعم جهود الوزارة ومؤسساتها الصحية خدمة للصالح العام.

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