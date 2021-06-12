قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭:‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬واللقاحات‭ ‬والمناخ‭  ‬

2021/06/12 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونسون‭ ‬يصف‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بالعميقة‭ ‬ويرد‭ ‬على‭ ‬ماكرون‭:‬وحدة‭ ‬أراضينا‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتفاوض‭ ‬ كاربيس‭ ‬باي‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬باشر‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬السبع‭ ‬الكبرى‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كورنوال‭ ‬ببريطانيا‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬وسط‭ ‬تصميم‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬وحدتهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭ ‬بدءا‭ ‬بالمناخ‭ ‬والوباء‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ […]

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