2021/06/12 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جونسون يصف العلاقة مع واشنطن بالعميقة ويرد على ماكرون:وحدة أراضينا غير قابلة للتفاوض كاربيس باي (المملكة المتحدة)-(أ ف ب) – لندن -الزمان باشر قادة دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اعتبارا من الجمعة في كورنوال ببريطانيا اجتماعاتهم وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة مجموعة السبع:مواجهة تحديات الصين وروسيا واللقاحات والمناخ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة مجموعة السبع:مواجهة تحديات الصين وروسيا واللقاحات والمناخ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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