نكسة مرّت في التجاهل والتجهيل

2021/06/12 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ظل العرب يستذكرون ما أصابهم من ذل وهوان وانهزام في حرب الخامس من حزيران العام ١٩٦٧، واستقر اسم النكسة عنوانا أبدياً لتلك الحرب في أدبيات أحزاب وخطب وتصريحات زعماء ومناهج مدارس في عالم العرب خمسة عقود وأزيد ، ولم يفتر الاهتمام بتلك الذكرى الأليمة الا في السنوات القليلة الأخيرة بعد ان غمرت […]

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