مليار جرعة من مجموعة السبع الى الدول الفقيرة

2021/06/12 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬خطة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬للتبرع‭ ‬بمليار‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لكوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الوباء‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بمقدورها‭ ‬جسر‭ ‬الهوة‭ ‬الهائلة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اللقاحات‭.‬وتعد‭ ‬معدلات‭ ‬التطعيم‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬الصناعية‭ ‬والدول‭ ‬الغنية‭ ‬الأخرى‭. ‬وبحسب‭ ‬البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬يبلغ‭ ‬التفاوت‭ […]

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