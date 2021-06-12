2021/06/12 | 00:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الصحة، الجمعة، توقف أحد مصاعد مستشفى اليرموك التعليمي، وذلك بعد تداول مقاطع مرئية عن ذلك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 حزيران 2021): " تؤكد الوزارة ان المصاعد في مستشفى اليرموك التعليمي تعمل بشكل طبيعي بعد ان تعطل احدها لمدة قصيرة حيث تم تداول فديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف مصعد في مستشفى اليرموك التعليمي والحقيقة ان ما حدث هو عطل طارئ في احد المصاعد ولمدة بسيطة وتم تدارك الوضع من قبل كوادر الصيانة العاملة في المستشفى".

وأضافت، أن "مجموع المصاعد هو ثلاثة وتوقف احدها بسبب خلل فني في الساعة الواحدة صباحا وتم ارجاعه للخدمة خلال مدة قصيرة علما بأن المصعدين الآخرين مخصصين للعمليات الجراحية والانعاش الرئوي وجميعها الآن تعمل بشكل متواصل لخدمة المواطنين والراقدين في المستشفى".

ودعت "الوزارة كافة وسائل الاعلام والمواطنين الى التاكد من المعلومة بصورة دقيقة من مصدرها الرسمي الموثوق قبل تداولها بشكل يسئ للمؤسسات الصحية وللعاملين فيها ونؤكد على دعم جهود الوزارة ومؤسساتها الصحية خدمة للصالح العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تخرج عن صمتها بشأن ’مصعد اليرموك’ وتعلق على المشهد ’المربك’ (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تخرج عن صمتها بشأن ’مصعد اليرموك’ وتعلق على المشهد ’المربك’ (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).