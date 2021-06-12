ديوكوفيتش يسقط نادال ويبلغ نهائي رولان غاروس

2021/06/12 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا الخسارة الثالثة فقط بالإسباني رافايل نادال حامل اللقب 13 مرة، في 16 عامًا في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الكبرى، ليبلغ الجمعة النهائي السادس له في باريس بعد مباراة ماراتونية 3-6، 6-3، 7-6 (7/4)، 6-2.

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