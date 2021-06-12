وزير الصناعة يعلن من الموصل عن مبادرة لإعادة بناء جامع النبي يونس

2021/06/12 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز، عـن مُبـادرة لإعـادة بنـاء جامـع النبـي يونـس بالتعـاون مـع ديـوان الوقـف السُنـي ومُحافظـة نينـوى.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان هذه المُبادرة جاءت بشكل شخصي من الوزير لرمزية وأهمية الجامع في نفوس أهالي وأبناء مدينة الموصل وقد حظيت بمُوافقة ومُباركة رئيس مجلس الوزراء مصطفـى الكاظمـي رئيس اللجنة العُليا لإعمار نينوى وتجاوب كبير من رئيس ديوان الوقف السُني سعـد كمبـش ودعم وتعاون من مُحافظ نينوى نجـم الجبـوري.واكد الخباز خلال مؤتمر صحفي عقده في الموصل، بحسب البيان، انهُ سيفي بوعده لتقديم كُل ما يُمكن تقديمه لمدينة الموصل بدعم من إدارة المُحافظة والوقف السُني من خِلال إعادة بناء وإعمار كُل المواقع الدينية في المُحافظـة .وكشـفَ عن انهُ سيتم البدء بإعادة إعمار الجامع بعدَ إكمال بعض الأمور المُتعلقة بالتنقيب والأثار من قِبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبتنفيذ من شركات وزارة الصناعة والمعادن المُتخصصة بمجال تنفيذ المشاريع كالشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع وبالتنسيق مع الوقف السُني والمُحافظـة .وتابع البيان، انه "تمَ عقد اجتماع موسع حضرهُ وزير الصناعة والمعادن ورئيس ديوان الوقف السُني ومُحافظ نينوى وعدد من المسؤولين في الجهات المذكورة لمُناقشة كُل ما يتعلق بتنفيذ المُبادرة والاستعدادات اللازمة للشروع بإعادة إعمار الجامع وغيرها من المواضيع ذات الصلـة .

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