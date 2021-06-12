منتخب إيطاليا يقص شريط افتتاح بطولة أمم أوروبا بفوز ’مُريح’ على تركيا

2021/06/12 | 01:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استهل المنتخب الإيطالي، مساء الجمعة، بطولة كأس أمم أوروبا 2020 (المؤجلة منذ العام الماضي) بفوز "مُريح" على المنتخب التركي بثلاثية بيضاء.

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وسجل أهداف إيطاليا مريح ديميرال (53 خطأ في مرماه)، تشيرو إيموبيلي (66)، ولورنتسو إنسينيي (79).

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب إيطاليا المجموعة الاولى مؤقتاً برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل تركيا المجموعة بصفر نقاط، في انتظار مباراة منتخبي ويلز وسويسرا السبت.

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