هل تهاجم أميركا القراصنة داخل روسيا؟

2021/06/12 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يقف وراء الهجمات السيبرانية على المؤسسات والمنشآت الأميركية؟ وماذا تعمل الإدارة لحماية الإنترنت من العصابات والدول التي تحميها؟

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