السعودية تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم

2021/06/12 | 01:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلنت السلطات السعودية عن إطلاق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها.وأفادت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أنها أطلقت بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية في السعودية خدمة …

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