2021/06/12 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا دفنا طفولتنا خلفنا ؟! قراءة في رواية “الأمير الصغير” لـ “أنطوان دو سانت اكزوبيري” نجيب الشوفي دمشق بعد فلسفي ينخر عقلية القارئ ويلخص الكثير من مشاكل حياتنا في هذا العصر – عقليتنا، منطقنا ومعاناتنا الإنسانية- ستجده في راوية للأطفال نشرها الكاتب والطيار الفرنسي الراحل “أنطوان دو سانت اكزوبيري” عام 1943 […]

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