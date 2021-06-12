"بوليتزر" تكرم المراهقة التي صورت مقتل فلويد

2021/06/12 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت جائزة "بوليتزر"، الجمعة، الفتاة المراهقة التي لم تتردد عن التصوير عندما رأت ضابط شرطة أميركي خلال تثبيته للمواطن الأسود، جورج فلويد (46 عاما)، على الأرض قبل مقتله.

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