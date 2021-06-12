مساعدات عسكرية إضافية من واشنطن لأوكرانيا قبيل قمة بايدن وبوتين

2021/06/12 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنتاغون، الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار، قبل أيام من قمة ستشهدها جنيف بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

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