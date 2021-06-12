قانون مجلس الإعمار في البرلمان للقراءة الثانية

2021/06/12 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مهند عبد الوهاب

يستعد مجلس النواب لطرح قانون مجلس الإعمار للقراءة الثانية خلال الجلسات المقبلة بعد أنْ أجرت عليه الحكومة التعديلات اللازمة.



وقال عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي لـ"الصباح": إنَّ "قانون مجلس الإعمار سيتناول كل المشاريع الستراتيجية من أجل النهوض بالقطاع العام والخدمي والزراعي إضافة إلى توفير فرص العمل، وسيجمع بين قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الأخرى، كما سيفعّل القانون المشاريع ذات المردود المالي لدعم الموازنة الوطنية".

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