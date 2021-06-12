كيف تحطم حلماً في دقائق؟

2021/06/12 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكد المجتمع الكندي يطوي صفحة حزنه العميق إثر العثور قبل أيام على رفات أطفال المدارس من السكان الأصليين المدرج قتلهم كجريمة إبادة عرقية، حتى أصيب بصدمة جريمة عنصرية جديدة لاتقل هولاً وبشاعة والمتمثلة بحادثة مقتل أربعة أفراد من أسرة باكستانية واحدة تم استهدافهم عمداً ودهسهم بسبب ديانتهم الإسلامية.

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