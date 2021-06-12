بوتين يقارن بين بايدن وترامب

2021/06/12 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأنه "شخص غير اعتيادي"، بينما أكد أنه يستطيع العمل مع الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، خلال مقابلة أجراها مع شبكة "إن بي سي" الأميركية.

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