2021/06/12 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح لاعب كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي، بأنه غير واثق مما إذا كان نادي باريس سان جيرمان هو المكان الأفضل له، وذلك قبل نحو عام من انتهاء عقده.

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