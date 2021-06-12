ضبط سعوديين بعد مخالفات مرورية قاما بتوثيقها بالفيديو

2021/06/12 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات السعودية ضبط شخصين بعد تورطهما بعدة مخالفات مرورية قاما بتوثيقها بالفيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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