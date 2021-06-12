ولادة ناجحة باستخدام حيوانات منوية عائدة من الفضاء

2021/06/12 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق علمي ياباني بتخصيب بويضات باستخدام حيوانات منوية لفئران تم تجفيفها بالتجميد، بعد إعادتها إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية.

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