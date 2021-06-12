إسرائيل.. آمال واسعة لـ

2021/06/12 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس على الصورة التي جمعته بكل من الزعيم اليهودي من اليمين المتطرف نفتالي بينيت، والعلماني يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) خلال التوقيع على تولي بينيت رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان، قائلا لمجلة التايم الأميركية: "كانت لقطة تاريخية".

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