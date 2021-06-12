2021/06/12 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر من أكثر المفاهيم التي يُساء فهمها هي "الانطوائية" فيحكم الناس على الشخص الانطوائي بالعدوانية والجنون، برغم أن تجارب هؤلاء في المجتمع لم تثبت هذه النتيجة غالبا، فكثيرا من المبدعين والفنانين والفلاسفة كانوا شخصيات انطوائية، ودعاة السلام والمحبة كثير منهم انطوائيين..ومثال الرهبنة في الأديان الغنوصية والصوفية والزهد نموذج لذلك..وعندي أن أحد أسباب كراهية الشخص الانطوائي لدى البعض هو شعورهم نحوه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة أخرى للشخصية الانطوائية - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة أخرى للشخصية الانطوائية - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).