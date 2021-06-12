2021/06/12 | 08:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يفتتح جسر ذي قار الكونكريتي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يفتتح جسر ذي قار الكونكريتي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).