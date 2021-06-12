"مطار آمن".. تحديات لوجستية تواجه الانسحاب من أفغانستان بسبب تركيا وطالبان

2021/06/12 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه خطط الرئيس الأميركي جو بايدن لانسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان تحديًا محتملاً، الأسبوع المقبل، عندما يلتقي بنظيره التركي رجب طيب إردوغان الذي من المتوقع أن يسعى للحصول على تنازلات مقابل استمرار أنقرة في تأمين مطار العاصمة الأفغانية، الأمر الذي تعارضه حركة طالبان.

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