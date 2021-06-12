بالصور... توافد عائلات شهداء سبايكر إلى موقع الجريمة في تكريت

2021/06/12 | 08:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكريت – واع – فليح العبيدي

أفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بان عددا من عائلات شهداء سبايكر توافدت إلى موقع الجريمة في تكريت.

وسيتذكر العراقيون اليوم جريمة سبايكر التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق العناصر الامنية ابان اغتصابها الموصل وجزءا من محافظة صلاح الدين.

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