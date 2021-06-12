الكاظمي يفتتح مستشفى الناصرية التعليمي المجهّز بأحدث المعدات (صور)

2021/06/12 | 08:54 - المصدر: وكالة ناس

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ابرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال افتتاحه، اليوم السبت، مستشفى الناصرية التعليمي بحضور والدة عمر سعدون احد ضحايا التظاهرات

نفتتح على بركة الله مستشفى الناصرية وهي من أحدث المستشفيات في العراق وتتضمن اقساما عدة في مختلف الاختصاصات الطبية.

تابعنا تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

تستوعب المستشفى حاليا 492 سريرا، وسنعمل في المراحل المقبلة على تطويرها لتتضمن سعة اضافية.

ستدير المستشفى الكوادر الطبية من المحافظة نفسها، وهذا سيخلق فرص عمل كثيرة لأبنائنا الخريجين في مختلف الاختصاصات الطبية.

من المقرر أن يتم اسناد الكوادر الطبية بخبرات طبية خارجية مستقبلا.

وجهنا وزارة الصحة بالإسراع في اكمال باقي المستشفيات المتلكئة في مختلف مناطق العراق.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء12- حزيران- 2021

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