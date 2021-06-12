الجزائر.. انتخابات السيناريو المحتمل قد تفضي لـ

2021/06/12 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الجزائريون، السبت، إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد.

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