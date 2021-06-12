من انجازات الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 الارتقاء للوراء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/06/12 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما الذي تحقق في مجال الخدمات وما هي أهم الانجازات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة تنفيذا لبرامجها ووعودها ؟على صعيد الخدمات الصحية , هل شهد القطاع الصحي نموا مطردا ؟ يمكن تعداد أهم انجازات الحكومة في هذا المجال والمتمثلة بـ: 1. ارتفاع نسبة الفساد في القطاع الصحي ونهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية وتفشي الرشوة والابتزاز .2. تم افراغ البلاد من الكفاءات الطبية بعد أن هاجر اغلبها الى ......





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