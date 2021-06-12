((بالقربِ من قلبِهِ...)) - ريتا عودة

2021/06/12 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة ريتاي عاليًا في الفضاءِ حلِّقيحيث لا غربان.هناكَحيث لا وعود زائفةلا كذبلا أصفادلا ذاكرة معطوبةلا تعنيفلا ترهيبلا تجويعلا وجع.هناكَ...بالقربِ من قلبِالله:افردي جناحَيْكِواسبحيفي الكونِلوحدك.هناك ريتايَكوني: سيّدة نفسك.#ريتا_عودة/حيفا12.6.2021 ......





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