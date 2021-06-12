المقارنة الهزلية بين الالحاد والفكر التفكيرى - منى حلمي

2021/06/12 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ما زال أغلب الشيوخ ، والفقهاء ، والأوصياء من رجال الدين ، وربما تكون كلمة " أغلب " ، ليست دقيقة ، غير معبرة عن الواقع .



أعتقد أن كلهم ممنْ يشتغلون ، ويتلقون أجرا ، على كونهم " الوسطاء " بيننا ، وبين تكوين أرائنا الخاصة الحرة ، عن العقيدة ، والأديان ، كلهم دون استثناء ، يتناقشون حول مشروع تجريم " الالحاد " فى مصر .



وان كانوا يستطيعون بأدواتهم المعهودة التاريخية الموروثة ، ولغتهم الجسدية ، واللفظي ......





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