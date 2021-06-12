الكاظمي يفتتح محطة غازية في ذي قار

2021/06/12 | 09:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الى محافظة ذي قار صباح اليوم السبت، فيما افتتح عددا من المشاريع المنجزة في المحافظة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان الكاظمي افتتح المحطة الغازية المركبة في الناصرية، فيما نقل عن الكاظمي قوله خلال افتتاحه المحطة: "نفتتح على بركة الله المحطة الغازية المركبة في الناصرية التي تنتج طاقة كهربائية أكثر من نظيراتها، وهي في الوقت نفسه تحافظ على البيئة باستخدام الغازات المستخرجة منهاالتي كانت تهدر سابقاً".

وأضاف "ستقدم المحطة في هذه المرحلة 500 ميكاواط للمحافظة وللشبكة الوطنية، وفي المرحلة الثانية من إكمال المحطة سيضاف 250 ميكاواط بالاستفادة من الغازات الناتجة من المرحلة الحالية كمصدر لتوليد الطاقة بدل الوقود"، مشيرا الى انه "افتتحنا قبل شهر محطة المثنى وهي أيضاً محطة مركبة، وسنفتتح قريباً محطة سامراء التي قد أكملت مؤخراً".

وتابع الكاظمي "ركزنا جهودنا على تحويل الاهتمام نحو محطات الطاقة الشمسية بدلا من محطات الوقود، وتعمل الحكومة بكل جد على إكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وستساعد هذه الخطط المتكاملة على حل معضلة الكهرباء المتراكمة والمتراكبة بشكل نهائي في العراق، والمعضلة تتطلب حلولاً جادة وشجاعة ،وهذا ما تعمل عليه الحكومة بكل قوة".

من جانب آخر افتتح الكاظني مشتفى الناصرية خلال زيارته لمحافظة ذي قار اليوم السبت، وذلك حسبما اعلنه المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء.

ونقل البيان عن الكاظمي خلال افتتاح المستشفى "نفتتح على بركة الله مستشفى الناصرية وهي من أحدث المستشفيات في العراق وتتضمن أقساماً عدة في مختلف الاختصاصات الطبية"، مضيفا "تابعنا تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتستوعب المستشفى حالياً 492 سريراً، وسنعمل في المراحل المقبلة على تطويرها لتتضمن سعة إضافية".

وتابع الكاظمي "ستدير المستشفى الكوادر الطبية من المحافظة نفسها، وهذا سيخلق فرص عمل كثيرة لأبنائنا الخريجين في مختلف الاختصاصات الطبية، ومن المقرر أن يتم اسناد الكوادر الطبية بخبرات طبية خارجية مستقبلاً"، مؤكدا توجيهه "وزارة الصحة بالإسراع في إكمال باقي المستشفيات المتلكئة في مختلف مناطق العراق".

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتتح محطة غازية في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يفتتح محطة غازية في ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).