2021/06/12 | 09:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن تقديم تسهيلات مصرفية لدعم المشاريع الاستثمارية المركز الخبري الوطني.

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