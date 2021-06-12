مصرف الرافدين يعلن تقديم تسهيلات مصرفية لدعم المشاريع الاستثمارية

2021/06/12 | 09:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن تقديم تسهيلات مصرفية لدعم المشاريع الاستثمارية والتجارية في العراق.

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وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 حزيران 2021)، أنه "مستعد لتمويل ودعم مختلف المشاريع التجارية والاستثمارية للاسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل عبر تنشيط القطاع الخاص عن الاسهام في الحد من ازمة السكن".

وأشار الى أن "ابواب المصرف مفتوحة لجميع الراغبين بالحصول على دعم وتمويل مشاريعهم التجارية والاستثمارية بمختلف الاتجاهات ولاسيما المتعلقة بتشغيل الايدي العاملة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص اضافة الى تمويل مشاريع الاسكان في مختلف المحافظات للحد من ازمة السكن".

ولفت الى أن "المصرف مستمر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما لاصحاب المحال التجارية والورش الصناعية".

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