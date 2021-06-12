أبل تسستخدم سياسية لأول مرة في تأريخها.. التحديث لن يكون إجباريًا

2021/06/12 | 09:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

للمرة الأولى تسمح آبل لمستخدميها بالاختيار بين تحديث النظام الموجود على هواتف آيفون، من دون إجبارهم على ذلك كما كان يحدث في السابق.

وقررت الشركة أن الخيار عائد للمستخدم بالبقاء على نظام iOS 14 بدلاً من الترقية الإجبارية إلى نظام iOS 15 لكنها سترسل التحديثات الأمنية فقط.

كما، من المتوقع أن تستخدم آبل هذه الطريقة في التحديثات القادمة مع جميع الأجهزة أيضاً، وذلك بدلاً من جعل الجهاز لا يحصل على التحديثات تماماً، وفق ما أفاد موقع ” البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وكانت آبل بدأت منذ عدة أعوام في تحديث الهواتف القديمة بالتحديثات الأمنية فقط، لذلك يعمل النظام الجديد بطريقة مشابهة.

كذلك، يمكن أن تسمح الشركة للمستخدمين بالبقاء على نظام iOS 15 في العام القادم، حيث تتوقف أجهزة آيفون 6s عن الحصول على التحديثات القادمة.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن نظام مشابه لحواسيب ماك أو آيباد، وذلك لأن البقاء على النظام القديم يكون أصعب عليهم، حيث تعمل هذه الأجهزة بطرق مختلفة.

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