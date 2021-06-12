وزارة الصحة: الحياة ستعود لطبيعتها عند تطعيم 60% من السكان ضدّ كورونا



وزارة الصحة: الحياة ستعود لطبيعتها عند تطعيم 60% من السكان ضدّ كورونا
2021/06/12 | 09:37 - المصدر: آي كيو نيوز
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