التاكسي - نادية خلوف

2021/06/12 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف منذ حوالي عام و أنا أذهب للطبيب .



بدا لي الأمر ليس سهلاً في البداية، فالمسافة حوالي أربعين دقيقة في السيارة بيني وبين المستشفى الذي قدّم لي العلاج الكيماوي ، أولادي لديهم أعمالهم ، لا يمكن أن يعطلوا حياتهم طوال فترة مرضي ، تبرعت ابنتي ، وكانت تعمل في نفس المستشفى كطبيبة بمرافقتي ، و أخذت إجازتها السّنوية .



نظرت إليها ، وقلت: لا أرغب أن تكوني ممرضتي .



سوف أبحث عن تاكسي .



لم أكن أعرف أن هناك تا ......





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