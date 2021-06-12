الكاظمي يصل ذي قار ويفتتح عدة مشاريع بينها المحطة الغازية والمستشفى التعليمي

2021/06/12 | 09:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار لافتتاح عدة مشاريع منها المحطة الغازية المركبة وجسر ذي قار الكونكريتي، ومستشفى الناصرية التعليمي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن “الكاظمي، وصل صباح اليوم إلى محافظة ذي قار وافتتح عدة مشاريع في المحافظة”، مبيناً أن “تلك المشاريع تمثلت بالمستشفى التعليمي، […]

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