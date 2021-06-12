الصحة العراقية تحدد الخطوة اللازمة لإعادة الحياة الطبيعية وفك قيود كورونا

2021/06/12 | 09:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، ان القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن اجبار فئات محددة على اخذ اللقاح تهدف الى اعادة الحياة لطبيعتها والتخلص التدريجي من حظر التجوال.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “هذه القرارات تم تحديدها بتاريخ 1/ 9 المقبل، لذا […]

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