2021/06/12 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تنطلق في الجزائر، اليوم السبت، أول انتخابات برلمانية تلي الاستفتاء على تعديل الدستور، بينما تأمل السلطات في أن تشهد الانتخابات نسب مشاركة مرتفعة في عملية الاقتراع.وتعتبر انتخابات المجلس الشعبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



الجزائر تستعد لأول انتخابات تشريعية بعد تعديل الدستور المركز الخبري الوطني.

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