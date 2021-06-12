معين الكاظمي: 600 عراقي من ضحايا سبايكر لا يُعرف مصيرهم حتى الآن

2021/06/12 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديأكد رئيس اللجنة المنظمة للحفل التأبيني لمجزرة سبابكر القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، اليوم السبت، أن هناك 600 مفقود من ضحايا سبايكر لايعرف مصيرهم حتى الآن.وقال الكاظمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجزرة سبايكر في تكريت التى وقعت في مثل هذا اليوم في هذا المكان وراح ضحيتها 2000 عراقي أغلبهم من العناصر الأمنية وبطريقة وحشية"، لافتاً الى أنه "وبعد التحرير العام 2015 وبجهود من الحشد الشعبي والقوات المسلحة تم العثور على 1200 من جثث الشهداء بالتعاون مع لجنة تخليد مجزرة تكريت ومؤسسة الشهداء وفريق البحث والتنقيب على المفقودين في المقابر الجماعية وتم تسليمهم الى ذويهم".وأضاف أنه "لا يزال هناك 600 من المفقودين من دون نتيجة لدى عوائلهم ،وهناك 200 من الشهداء لا يزالون موجودين في الطب العدلي"، داعياً الى "محاسبة القتلة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وانزال القصاص العادل في المجرمين الجناة الذين صدر بحقهم الأحكام".

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