طقس العراق: أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة مع تصاعد الغبار في المناطق الجنوبية

2021/06/12 | 09:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، الى استمرار صحو الاجواء في معظم اجزاء البلاد خلال الايام القادمة، فيما تشهد بعض المناطق طقسا مغبرا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

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وأشارت بذلك توقعات الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية (12 حزيران 2021).

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