النزاهة تضبط مدير منفذ حدودي متلبساً بالرشوة والقاضي يودعه التوقيف

2021/06/12 | 10:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضبطت هيئة النزاهة، السبت، مدير منفذ حدودي يحمل رتبة عميد، ورئيس لجنة المطابقة بتهمة تلقي الرشوة.

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وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (12 حزيران 2021)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتمكُّن ملاكاتها في محافظة البصرة، من ضبط مدير منفذ أم قصر الشمالي الذي يحمل رتبة عميد بتهمة تلقّي رشوة؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠لسنة ١٩٨٣)".

وأضافت أن "تحريات ومتابعة ملاكات المديريَّة أسفرت عن ضبط مدير المنفذ بتهمة تسلم مبالغ ماليَّة مقابل تسهيل مرور شاحناتٍ عبر المنفذ بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط؛ إذ قادت عمليَّة البحث والتفتيش إلى ضبط مبلغ الرشوة داخل غرفة مكتبه، إضافة إلى مبالغ أخرى لم يتم تحديد مصدرها".

واشار البيان إلى أن "ملاكات المديريَّة تمكنت أيضاً من ضبط رئيس لجنة المطابقة لتدقيق المعاملات الگمرگيَّة والإعفاء بين المنافذ الحدوديَّة والگمرك، والذي يحمل رتبة عميد أيضاً، إذ قادت عمليَّة تتبع المتهم إلى ضبط مبالغ ماليَّةٍ في غرفة مكتبه مخبأة في سلة المهملات، وعند سوأله عن مصدر تلك الأموال أنكر معرفته بمصدرها".

وبيَّنت الدائرة أن "عمليَّة ضبط المتهمين (مدير المنفذ ورئيس اللجنة) كانت بموجب مذكرتي ضبطٍ قضائيَّتين، منوهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بتفاصيل العمليَّة، معززاً بالمبرزات التي تم ضبطها بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّـة التحقيق".

ولفت بيان الهيئة، إلى أنه، "في الثامن من حزيران الجاري الاجتماع الأول المخصص للارتقاء بواقع عمل المنافذ، بمشاركة ديوان الرقابة الماليَّة وهيئة المنافذ الحدوديَّة ومحافظي المحافظات التي تحتضن المنافذ الحدوديَّة والهيئة العامَّة للگمارك".

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