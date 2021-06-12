"معلومات حساسة".. تسريب بيانات 3.3 ملايين زبون لدى "فولكسفاغن"

2021/06/12 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية المصنعة للسيارات، الجمعة، تعرضها لقرصنة معلوماتية أفضت إلى تسريب بيانات لدى أحد مورديها طاولت معلومات أكثر من 3.3 ملايين شخص في أميركا الشمالية.

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