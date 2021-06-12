الرافدين يعلن عن تسهيلات مصرفية لإقراض بعض الفئات

2021/06/12 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن تقديم تسهيلات مصرفية لدعم المشاريع الاستثمارية والتجارية في العراق.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أن “الرافدين مستعد لتمويل ودعم مختلف المشاريع التجارية والاستثمارية للإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل عبر تنشيط القطاع الخاص عن الاسهام في الحد من ازمة السكن”، مشيراً الى أن “ابواب المصرف مفتوحة لجميع الراغبين بالحصول على دعم وتمويل مشاريعهم التجارية والاستثمارية بمختلف الاتجاهات ولاسيما المتعلقة بتشغيل الايدي العاملة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص اضافة الى تمويل مشاريع الاسكان في مختلف المحافظات للحد من ازمة السكن”.

ولفت الى أنه “مستمر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما لأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية”.

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