ديوكوفيتش يهزم نادال ويتأهل إلى نهائي رولان غاروس

2021/06/12 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى نهائي رولان غاروس، بعدما تغلب على الإسباني رافائيل نادال، في نصف النهائي.

فاز المصنف الأول على العالم أمام الإسباني المخضرم (3-6 و6-3 و7-6 (7-4) و6-2)، في مباراة ماراثونية امتدت (4 ساعات و11 دقيقة).

وعلى هذا النحو، ضرب ديوكوفيتش موعداً في النهائي مع اليوناني ستيفانوس تيتيباس.

وهذه هي الهزيمة الثالثة التي يتعرض لها نادال في باريس، في إجمالي 108 مباريات خاضها بهذه المنافسة، والثانية على يد الصربي، الوحيد الذي تمكن من هزيمته على الملاعب الرملية الفرنسية، إلى جانب السويدي روبن سودرلينغ.

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