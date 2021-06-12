2021/06/12 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي من منزل أحد شهداء تظاهرات الناصرية: سنصل لقتلة الناشطين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي من منزل أحد شهداء تظاهرات الناصرية: سنصل لقتلة الناشطين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي من منزل أحد شهداء تظاهرات الناصرية: سنصل لقتلة الناشطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).