2021/06/12 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم السبت، (12 حزيران 2021).السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,500 150,500 ———————————-——— البصرة / بورصة 150,200 -—————————- الموصل / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أسعار الدولار في السوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

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