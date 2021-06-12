2021/06/12 | 10:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار امرأة وإنقاذ محاولة مشابهة لفتاة في ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بانتحار امرأة تحت ظروف غامضة في ناحية جديدة الشط، فيما أنقذت قوة أمنية محاولة مشابهة لفتاة في بعقوبة.

وقال المصدر، بأن "امرأة أقدمت على الانتحار بإطلاق النار على نفسها في ناحية جديدة الشط، (25 كم شمال غرب بعقوبة) لأسباب غامضة".

وأضاف المصدر، أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث".

على صعيد متصل، أنقذت المفرزة المرابطة على جسر الشريف التابعة لفوج طوارئ ديالى الثالث، فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في نهر ديالى من أعلى جسر الشريف في مدينة بعقوبة.

وذكر الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان، أن "التقارير الإعلامية المثيرة عن حوادث ومحاولات الانتحار من شأنها أن تؤدي إلى زيادة انتهاج السلوكيات المؤدية إلى الانتحار حتى تصبح ظاهرة يعاني منها المجتمع".

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