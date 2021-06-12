2021/06/12 | 10:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مركبة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن © ا ف ب ماندل نغان, الكسندر نيمينوف واشنطن (أ ف ب) – أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في أن يكون نظيره الأميركي جو بايدن أقلّ انفعالا وتسرعا في خطواته من سلفه دونالد ترامب، قبل أيّام من القمّة الأولى التي تجمعه بالرئيس الأميركي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يأمل أن يكون بايدن صاحب المسيرة أقل انفعالاً في تصرفاته من ترامب الموهوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يأمل أن يكون بايدن صاحب المسيرة أقل انفعالاً في تصرفاته من ترامب الموهوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).