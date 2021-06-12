كوبا أميركا 2021: البطولة القارية على وقع “حرب النجوم” بين نيمار وميسي وجائحة كورونا

2021/06/12 | 10:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتيفيديو-(أ ف ب) – تنطلق مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم الأحد في البرازيل على وقع قرار المحكمة العليا المحلية بمنح الضوء الاخضر لإقامة المنافسات في ثاني أكثر البلدان تضررًا من جائحة فيروس كورونا، و”حرب النجوم” بين البرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي اللاهثين خلف تتويج قاري أوّل بعد سقطات مونديالية.تعالت الأصوات المندّدة باقامة الكأس […]

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